9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen maratona 2 bin sporcu katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve hijyen kurallarının uygulandığı maraton, Cumhuriyet Meydanı ve İnciraltı parkuru arasında yapıldı.





KENYA VE ETİYOPYALI ATLETLER BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

Kadınlarda Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony 1.14.21, erkeklerde ise Etiyopyalı Getaye Gelaw 1.02.42'lik dereceleriyle genel klasmanda birincilikleri elde etti.



Genel klasmanda Türk sporculardan erkeklerde Hüseyin Can, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan, kadınlarda ise Hasibe Demir, Meryem Kılınç Gündoğdu, Pınar Demir dereceye girdi. Erkeklerde, 35-39 yaşta Tahsin Ersin Kurşunoğlu, 40-44'te İbrahim Kırmaç, 45-49'da Oktay Fırat, 50-54'te Nihat Özkaymak, 55-59'da Memet Mustafa Buldum, 60-64'te Abdullah Ertekin, 65-69'da Saim Erdoğan, 70-74'te Mengüç Gözüyaşaran, artı 75'te Yusuf Üzer birinci oldu.





Kadınlar 35-39 yaşta Meryem Kılınç Gündoğdu, 40-44'te Tülin Oktay, 45-49'da Selma Varlıker, 50-54'te Gülşen Sönmez, 55-59'da Birsen Kılınç, 60-64'te İsmigül Yıldız, artı 65'te Aysel Yıldız ilk sırayı aldı.



Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen kupa ve madalyalar verildi





Maraton sonunda dereceye girenlere kimyasal ürün kullanılmadan geri dönüşümlü malzemelerden üretilen kupa ve madalyalar verildi.