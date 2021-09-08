Kaçak villaya ceza var ama yıkım yok!

Yeni Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden "zeytin sıkma ve işleme tesisi, bakıcı evi ve sulama havuzu" yapmak için izin almasına rağmen Neptün Soyer'e ait olan Ulamış Mahallesi, 296 ada 43 parsel numaralı, 21 bin 785 metrekarelik zeytinliğe havuzlu villa inşa ettiğini ortaya çıkarmıştı. Yeni Asır'ın haberinin ardından buradaki yapılarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme yapılmıştı.

TESİS GÖRÜNÜMLÜ

26 Eylül 2020'de bu inceleme ile ilgili hazırlanan raporu da Yeni Asır yayınlamıştı. Buna göre, Soyer çiftinin 5 Eylül 2018'de bu zeytinlikte yapmak için izin aldığı 267 metrekarelik 'zeytin sıkma ve işleme tesisi'nden eser bulamamıştı. Ayrıca havuzun etrafında bulunan 75 metrekarelik kısımda projesinde yer almamasına rağmen barbekü benzeri yapı ile dinlenme alanı yapıldığı ve etrafının taş duvar ile çevrildiği tespit edilmişti. Ayrıca yönetim

ofisi ve bakıcı evi denilen binanın da projesinde yer alanın aksine teras ile gösterilen ve yapının iki tarafında bulunan kısımların etrafının cam ile kapatıldığı belirlenmişti. Ayrıca, terasın kuzey kısmına ise duvar örüldüğü, projesinde bulunmamasına rağmen terasların altında bulunan kısımların duvar ile çevrilerek kapatıldığı tespit edilmişti.

İDARİ PARA CEZASI

Yeni Asır'ın yaptığı araştırmada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce burada projeye aykırı kaçak bölümler için idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Bu cezanın miktarının da 455 lira olduğu ve Soyerlerin bu cezayı ödediği ifade edildi. Öte yandan alanda yapılan incelemelerin ardından burada projeye aykırı bir şekilde kaçak olarak yapılan yerlerin 3 ay içinde yıkılması için belediyeye yazı gönderildiği ancak belediyenin bunlarla ilgili bir işlem yapmadığı öğrenildi. Belediyenin gönderilen yazıya bir cevap da vermediği öne sürüldü. Yeni Asır'ın görüştüğü belediye yetkilileri ise, yazıyla ilgili bilgileri olmadığını savundu.

ÇOK SAYIDA AYKIRI İŞ VAR

HAVUZUN kenarına yapılan taş duvarla çevrili barbekü benzeri alanın kaçak olduğu tespit edildi ama burası belediye tarafından yıkılmadı. Soyerlerin "İdari bina ve bakıcı evi" dediği villada da kaçak bölümler tespit edildi. Binada projesinde yer alanın aksine teras ile gösterilen ve yapının iki tarafında bulunan kısımların etrafının cam ile kapatıldığı belirlendi. Ayrıca terasın kuzey kısmına duvar örüldüğü de görüldü.

YAŞAM ÇOKTAN BAŞLAMIŞ

YENİ ASIR, villanın son halini görüntüledi. Villada yaşamın çoktan başladığı görüldü. Soyer çiftinin 'sulama havuzu' dedikleri ancak yüzmek için yapıldığı görülen havuzun çevresinde güneşlenip dinlenenler olduğu görüldü. Havuzun çevresine çardaklar kurulduğu, ayrıca masa, sandalye ve koltuklar konulduğu görüldü. Hatta havuz başında keyif yapmak için "sallanan koltuk" da yerleştirildiği gözlendi.

TUNÇ SOYER İTİRAF ETMİŞTİ

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı 'kaçak villa' skandalı ile ilgili geçtiğimiz Ekim ayında katıldığı bir TV programında açıklama yapmıştı. "Emekli olunca orada yaşayacağız" diyen Soyer, Seferihisar'daki tatil köylerini devrettikten sonra emekliliklerini geçirecek bir yer arayışına girdiklerini anlatmış ve "O arada çocuklarımızla beraber gelecekte nerede nasıl yaşayacağımızı müzakere ettik. Hepimiz dedik ki, bir zeytinlik alalım ve o zeytinlikte yaşayalım. Onun için de arayışa başladık. Eşim sonunda Seferihisar'ın Ulamış köyünün tepesinde 22 dönüm bir zeytinlik arazi buldu" diye konuşmuştu. Zeytinliklerde nasıl bir yapılaşmanın mümkün olduğunu araştırdıklarını ifade ederek adeta "işi kılıfına uydurma formülü" aradıklarını da itiraf eden Soyer, "Biz güneş enerjisi koyduk onunla elektrik alıyoruz şu anda" demişti.

ERHAN GÜLENÇ / FOTOĞRAFLAR: METİN BURMALI