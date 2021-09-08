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Haberler İzmir Resmi Gazete'de yayımlandı! İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı. Kararla, İzmir'de bulunan ve sınırları belirlenen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! İzmir’de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu
AA

08.09.2021, 08:55

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, İzmir'de bulunan ve sınırları belirlenen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.

Serbest bölgeyi kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

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