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Haberler İzmir FETÖ operasyonunda 100 şüpheli tutuklandı

FETÖ operasyonunda 100 şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 183 şüpheliden işlemleri tamamlanan 143'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 43 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FETÖ operasyonunda 100 şüpheli tutuklandı
İHA

10.09.2021, 20:24

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de hakkında gözaltı kararı verilen 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Gözaltı kararı verilen 214 şüpheli arasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. de bulunuyordu.

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı

Gerçekleştirilen son operasyonda 183 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildiği, 3 kişinin de korona virüs gerekçesiyle gözaltı kararının kaldırıldığı öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan 4 şüpheli delil durumu nedeniyle serbest bırakılırken, gözaltına alınan şüphelilerden 29'u itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 100'ü tutuklanırken, 43 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında darbeci Semih Terzi'nin oğlu F.T.'nin de bulunduğu 18'i yurt dışında olduğu belirlenen 31 şüphelinin ise arandığı bildirildi. Firari şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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