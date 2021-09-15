33 yıllık çığlık! Bebekken İzmir’de bir caminin avlusuna bırakıldılar

İzmir'de 1 Mayıs 1986'da doğduğunu söyleyen Vedat Alexander Schlienbecker (35), trajik öyküsünü anlattı. Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Schlienbecker, "Gerçek annemin ismi Hatice Şen. Babamın ismi Metin Şen. Annem bizi 20 Mayıs 1988'de, saat 22.45 sularında İzmir Karşıyaka'da Mersinli Camisi önüne bırakmış."dedi.

Schlienbeckeri, "Cami cemaati bizi ekonomik sıkıntılardan ötürü terk edildiğimizi belirten bir mektupla bulmuş. Karşıyaka'daki yetimhaneye yerleştirilmişiz. 14 Aralık 1988'de Rotary Kulübü aracılığıyla Almanya Worms'da yaşayan bir çifte evlatlık verildik" sözlerini kullandı.

'EL İLANI BİLE DAĞITTIM'

Şu an 80'li yaşlarda olan Werner- Gerlinde Schlienbecker çiftinin kendilerini alıp Almanya'ya götürdüğünü belirten genç adam "İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik. Zaman zaman o evde ablamla ağır hakaretlere maruz kaldık. Mayıs 2020'den itibaren gerçek ailemi aramaya başladım. Karşıyaka Kaymakamlığı arşiv aramasıyla durumu özetleyen bir bilgi geçti. İzmir'de anne ve babamı bulmak için cami etrafında el ilanları bile dağıttım. Ama bir sonuç elde edemedim. Türk başkonsolosluğundan vatandaşlık haklarından yararlanmamı sağlayan mavi kart çıkarttım. E-Devlet şifresi bile aldım" dedi.

"SADECE SEN BENİ KURTARABİLİRSİN"

2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü Worms kentini eşi ve çocuklarıyla birlikte terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat Schlienbecker, "Kimseyi suçlamak istemiyorum, gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bırakırken kulağıma 'Sana ihtiyacım var. Sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum' deyip beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum" diye konuştu.