İzmir’deki ’çıplak semazen’ skandalına tepki yağıyor: Toplumun değer yargılarına İzmir’de savaş açtınız

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki "yarı çıplak semazen görüntülerinin" kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda "işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını" savunan Sürekli, "9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.





İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal geçtiğimiz hafta sonu Agora'da gerçekleşen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Kültür Zirvesi Gala Yemeği'nde gerçekleşen 'Mevlevi Semazen' gösterisini sert bir dille eleştirdi. Öte yandan Başkan Sürekli, 9 Eylül Zafer Yürüyüşü kortejinde yer alan bazı göstericiler üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek, "9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyetleri, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir." dedi.

AK Partili Özgür Hızal sosyal medya hesabından şunları söyledi:

Yok artık. CHP'nin Mesnevi programı! İzmir sizin marjinalliğinizin deneme tahtası değil! Toplumun değer yargılarına İzmir'de savaş açtınız.Bu savaşı kazanamayacaksınız!

VEYSEL ŞAHİN DE TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi.

Çıplak semazen ney ve oyun havasında dans etti! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağıyor

İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü, kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Bunlar Türk milletine yönelik işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil."

İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde gala yemeği organize edilmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı basına kapalı etkinlikte üstü çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden olmuştu.