Kanundan kaçtı koronadan öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindekilerin hurda yolsuzluğu ve zimmet suçlamasıyla ilgili yürütülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonun ardından Aksoy ve 11 şüpheli tutuklanmıştı. İçlerinde Aksoy'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili açılan ve Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Aksoy ve diğer sanıklar aylarca tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayındaki duruşmada tahliye edilmişti. Bu süreçte usulsüz hurda satışına aracılık ettiği öne sürülen Gamze Yıldız ile ortaklığı bulunduğu öne sürülen Fedai Kurt ise kayıplara karışmıştı.

KORONA VİRÜSTEN ÖLDÜ

Kurt hakkında mahkeme tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Hapisten aylarca kaçmayı başaran Kurt, tüm tutuklu sanıkların tahliyesinin ardından geçtiğimiz Ağustos ayı ortalarında polisin yaptığı kimlik sorgulaması sırasında yakalandı. İfadesi alınan Kurt, mahkeme tarafından davada hiçbir tutuklu sanık da kalmadığı göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak uzun süre polisten kaçmayı başaran Kurt, korona virüsten kaçamadı. Kurt, bir haftadır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Avukatı Caner Şentürk, Kurt'un korona virüs kaynaklı pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiğini ve memleketi Samsun Bafra'ya defnedildiğini açıkladı.

ERHAN GÜLENÇ