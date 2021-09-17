Çıplak semazen ‘gezici’ çıktı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'nin Tarihi Agora'da gerçekleşen ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda yabancı konuğun katıldığı gala yemeğinde yapılan yarı çıplak semazen gösterisine tepkiler büyüyor. Yaşanan rezaleti bir de hakaretler içeren bir açıklamayla savunan ve tepki gösterenleri "tedavisi mümkün olmayan hastalıklı zihniyet" olarak tanımlayan Başkan Tunç Soyer'e her kesimden tepki yağıyor.

'SEN DE GEL' GÖSTERİSİ YAPMIŞ

BU arada gecede yarı çıplak sema gösterisi yapan dansçı Ziya Azazi ile ilgili de ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. 2013'teki Gezi olaylarında da başrolde olan isimlerden biri olduğu anlaşılan Azazi'nin, eylemler sırasında gaz maskesi takarak yine yarı çıplak sema gösterisi yaptığı öğrenildi. Gezi olaylarında da Anadolu İslam kültürünün en önemli renklerinden biri olan Mevlana ve "Ne olursan ol gel" felsefesini dejenere edip istismar ettiği görülen Azazi'nin gösterilerini "Sen de gel" başlığıyla yaptığı belirtildi.

KİTAP GÖNDERDİLER

KONYA'NIN merkez Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "Dünya Belediyeler Birliği Kültürü Zirvesi" için düzenlediği gala gecesindeki skandal gösteriwsine tepki olarak Sema ayininin kuralları, sema gösterisinde dikkat edilecek kuralları ile Mevlevi adap ve erkanının anlatıldığı kitaplar gönderdi.

'BU GAYRİ AHLAKİ ŞOVLAR BİZİ ÜZÜYOR'

KÜLTÜR zirvesinde yaşanan kültür skandalı Mevlevileri de kızdırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, "Sema ayinini şova döküyorlar. Yüzyıllardır süregelen geleneği doğru şekilde geleceğe aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Sema adı altında yapılan şov bizi üzdü" dedi.

'BU ŞEKİLDE YAPILAMAZ'

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da, "Sema programı yapılırken nelere dikkat edileceği bellidir. Semanın çıplak yapılamayacağını herkes bilir. Sünnet düğününden restoran açılışına varana kadar semanın kendi ruhuna oturmayan alanlarda yapılmaması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

■ ŞENOL KANTÜRK