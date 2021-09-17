Eşini ve oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yaktı

İzmir Menderes Kemalpaşa'da yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E, iddiaya göre bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.

DÖVEREK EVE GETİRDİ

Markete giden Veysi E, eşi Fatma E'yi darp edip zorla eve getirdi. Evde gözü dönen Veysi E, evde de darp etmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve 1,5 yaşındaki oğlu Ömer E'yi üzerlerine kolonya dökerek ateşe verdi. Fatma E'nin feryadı ve Ömer E'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan talihsiz anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E, olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Ancak önceki gün bir gelişme yaşandı. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E, polise ilk ifadesini eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti. Fatma E'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis hemen harekete geçerek Veysi E'yi gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E, ifadesinin alınması için Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayın ardından hastane kaldırılarak tedavi altına alınan anne ile minik oğlu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ömer'in vücudundaki bazı yanıkların derin olduğu ve iyileşmesinin zaman alacağı öğrenildi. Talihsiz çocuğun hala olayın şokunu yaşadığı gözlerinden okundu.