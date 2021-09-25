CHP’de protokol savaşlarında 2. perde

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın dün Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği ilçe başkanları toplantısı İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında yapıldı. Kritik zirvede Yücel'den çok konuşulacak bir çıkış geldiği öğrenildi. Toplantıda Buca ve Foça ilçe başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in protokol müdürü emekli albay Fatih Özkurt'u şikayet etti. "



FATİH ÖZKURT



SOYER'E İLETİRİZ" TOPLANTIDA

söz alan Buca İlçe Başkanı Hacer Taş'ın, daha önce tartıştığı ve kendisini iterek kafasından yaralanmasına sebep olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürü Fatih Özkurt'u şikayet ederek "Biz eziliyoruz" Belediyesi'nin protokol müdürlüğüne gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Tunç Başkan benden özür diledi. Ancak bana göre bu yeterli değil. İlgili kişinin uyarılması gerekiyor" dediği öğrenildi. CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz'ın ise, "Geçtiğimiz günlerde belediye başkanları Foça'da bir araya geldi. Ben ev sahipliği yapmak istedim ama protokol müdürünün anlamsız hareketleri oldu. Ben davet edilmedim. İlgili kişi ivedilikle uyarılmalı, Tunç Başkan'la konuşulmalı" çıkışında bulundu. İl Başkanı Deniz Yücel'in ise konuyla ilgili, "Tunç Başkanımıza ileteceğiz" yanıtını verdiği öğrenildi.





'GEREĞİNİ YAPARIZ!'

Toplantıda bazı ilçelerle ilgili çok sert sözler söylediği ifade edilen Yücel'in, "Bu ilçeleri biz biliyoruz, tespit ettik, onlar da zaten kendilerini biliyorlar. Arkadaşlar bu konuda biz ilçelerimizi bir uyarırız, iki uyarırız ama üçüncüsünde de gereğini yaparız, bu da böyle bilinsin. Üye kaydı yapmayan ilçeler var. Böyle şey olmaz. Herkes artık dikkat etsin" dediği aktarıldı.

ERHAN GÜLENÇ

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