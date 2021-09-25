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Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

25.09.2021, 08:24

Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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