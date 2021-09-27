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Haberler İzmir ABD'den dönen ünlü cerrah Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı

ABD'den dönen ünlü cerrah Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı

ABD'nin Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Bölümü'nde büyük başarılara imza atan Prof. Dr. Emre'nin, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldığı bildirildi.

ABD’den dönen ünlü cerrah Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı
AA

27.09.2021, 10:40

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, "Domino ameliyatı" adı verilen operasyonuyla ABD'de büyük ün kazanan Prof. Dr. Şükrü Emre, EÜ Organ Nakil Merkezi'nde görev alacak.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kadrolarına katılan Prof. Dr. Şükrü Emre'yi makamında kabul etti. Prof. Dr. Emre'nin organ nakli merkezlerinin gücüne güç katacağına inandığını aktaran Prof. Dr. Budak, şunları kaydetti:

"Ege Üniversitesi, birçok alanda kendini kanıtlamış, ulusal ve uluslararası anlamda referans merkezi haline gelmiş, güçlü akademik kadrosuyla bir yandan bilim üretirken diğer taraftan da vatandaşlarımıza hizmet üreten bir üniversitedir. Hastanemizde yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi devletimiz tarafından da A Plus ilan edilerek tescillenmiştir. Dünyaca tanınan bilim insanlarımızdan biri olan Şükrü hocamızı uluslararası başarılara imza atan organ nakil merkezimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uyum içinde çok önemli çalışmalar yürütüleceği ve ciddi başarılara imza atılacağına inancım tam. Bu süreçte emeği geçenlere ise ayrıca teşekkür ediyorum"

Yale Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve üniversitede organ nakil merkezini de kuran Prof. Dr. Şükrü Emre, 2005 yılında, bir akciğer ile 3 hastayı hayata bağlamıştı. "Domino ameliyatı" olarak bilenen operasyonla ABD'de "tıp mucizesi" diye anılan ve en iyi 10 doktor arasına giren Prof. Dr. Emre'nin, 250'nin üzerinde bilimsel yayını bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, 7 derginin editör kurulunda yer alan Emre'nin, 2 binin üzerinde başarılı operasyona imza attığı kaydedildi.

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