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Haberler İzmir İzmir'de otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de otelde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye görevlileri, binada mahsur kalanları pencereye uzattıkları merdivenle tahliye etti.

İzmir’de otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
AA

27.09.2021, 14:03

Konak ilçesi Akıncı Mahallesi'ndeki 3 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayanlar, kendi imkanlarıyla binayı terk etti, 3 kişi ise mahsur kaldı.

İtfaiye görevlileri, binada mahsur kalanları pencereye uzattıkları merdivenle tahliye etti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

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