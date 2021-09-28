ABD’de ünlenen Prof. Emre Ege’ye geldi

ABD'NİN Yale Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ve üniversitede organ nakil merkezini kuran Prof. Dr. Şükrü Emre, 2005'te bir akciğer ile 3 hastayı hayata bağlamıştı. 'Domino ameliyatı' olarak bilenen operasyonla ABD'de 'tıp mucizesi' diye anılan ve en iyi 10 doktor arasına giren Emre'nin Ege Üniversitesi kadrosuna katıldığı bildirildi. Prof. Dr. Şükrü Emre, Organ Nakil Merkezi'nde görev alacak.