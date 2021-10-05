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Haberler İzmir Torbalı'da inşaatı yarım kalan belediye hizmeti binası hükümet konağı oluyor

Torbalı'da inşaatı yarım kalan belediye hizmeti binası hükümet konağı oluyor

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı'da 2017 yılında inşaatına başlanan; ancak 2019 yılında belediyenin el değiştirmesinin ardından devam ettirilmeyen belediyenin yeni hizmet binasının Hükümet Konağı olarak ilçeye kazandırılacağını duyurdu.

Torbalı’da inşaatı yarım kalan belediye hizmeti binası hükümet konağı oluyor
İHA

05.10.2021, 16:59

Torbalı'da, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçim sonrası yeni belediye yönetimi tarafından inşaatı devam ettirilmeyen Torbalı Belediyesi yeni hizmet binasının durumu hakkında bir toplantı yapıldı. Konuyla ilgili olarak Torbalı Kaymakamı Ercan Öter'in makamında yapılan toplantıya; Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın ve diğer yetkililer katıldı.



Toplantıyı ve varılan mutabakatı sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın şu ifadeleri kullandı:
"Torbalı Belediyesi yeni hizmet binasını ilçemize kazandırmak için ilk adımı attık. İlçe Kaymakamımız Ercan Öter başkanlığında, Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın, Torbalı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu ve aynı zamanda projenin mimarı olan AK Parti Torbalı İlçe Başkan Yardımcımız Nurhan Ebren'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde yarım kalan hizmet binasını Torbalı Kaymakamlığına devredip, içerisinde Tapu Müdürlüğümüzün, Nüfus Müdürlüğümüzün, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın ve bir çok kurum ve kuruluşumuzun bir arada hizmet verebileceği bir hükümet konağı olarak Torbalı'mıza, Torbalılı hemşehrilerimize kazandırmayı hedefliyoruz. Başta bu düşüncenin mimarı olan, her platformda Torbalı'nın hakkını, hemşehrilerimizin hukukunu savunan AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya olmak üzere, bu binanın yapımını sağlayan önceki dönem Torbalı Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez ve o dönemki belediye meclis üyelerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Torbalı'mıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."

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