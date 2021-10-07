İzmir Cumhuriyet Başsavcısı değişti

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 359 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bekir Şahiner, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

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