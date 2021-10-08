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Haberler İzmir AYBEL AŞ’den örgüte para aktaran 4 kişi tespit edildi

AYBEL AŞ’den örgüte para aktaran 4 kişi tespit edildi

Spor Kompleksi’nde FETÖ Terör Örgütü’ne para transferi yapıldığı iddiasıyla AYBEL A.Ş. çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.

AYBEL AŞ’den örgüte para aktaran 4 kişi tespit edildi

8.10.2021

İZMİR merkezli Camgöz Suç Örgütü'ne yönelik operasyonun Aydın ayağında dikkat çekici bilgilere ulaşıldı. Gözaltına alınan 35 şüpheli arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AYBEL A.Ş'nin 4 çalışanının da olduğu öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 25 milyon lira harcanarak yapılan Atatürk Spor Kompleksi'nin, AYBEL A.Ş. tarafından usulsüz bir şekilde FETÖ Borsası sanıklarına verildiği iddia edilmişti. Son operasyonda AYBEL A.Ş. çalışanı 4 kişinin bu iddialar nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.

■ NADİR UYSAL

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