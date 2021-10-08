Ovaya çöp tesisi yapmak istiyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e yapmayı planladığı katı atık entegre tesisine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı halkla alay etmekle suçlayan Kaya, "Menderes'te yapılması planlanan çöp tesisinin Çiğli Harmandalı ile bir bağlantısı yok. Harmandalı'nın yükünü alacak olan tesis Karşıyaka Örnekköy'de olacaktı. Kocaoğlu döneminde Örnekköy'de yer tesisi yapıldı. Büyükşehir yapacaktı, ÇED süreci bitti. Harmandalı'nı kaldırmak istiyorlarsa yarın Örnekköy'e yaparlar, kaldırırlar. Belediyenin bileceği iş. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye yanlış bir yönlendirme olmuş. Menderes'e çöp tesisi yapılınca turist gelecekmiş, gerçekten bu arkadaşların hayal gücüne hayranım. Çöp turizmi yapılacakmış, yazık gerçekten! Bunu belediye başkanlığı yapan birinin konuşması, halkla resmen alay etmesi demektir" dedi.

OVAYA ÇÖP TESİSİ İSTİYORLAR

Bu zihniyete gereken cevabı halkın vereceğini kaydeden Kaya, "Menderes, Tahtalı Barajı'nı besliyor. Bugün Tahtalı Barajı olmasa su konusunda neler yaşayacağımız herkesin malumu. Menderes, tarımın başkenti. İzmir-İstanbul otoyoluyla birlikte Menderes'te üretilenler İstanbul hallerinde satılıyor. Menderes bugün hem İstanbul'u hem İzmir'i hem Türkiye'yi doyuran bereketli bir tarım ovasının üzerinde. Gelip, tarım ovasının üzerine çöp tesisi yapmaya kalkıyorlar, bir de 'Başka bir tarım mümkün' diyorlar. Binlerce çöp kamyonu o güzelim tarım ovasının içinde dolaşacak, tesise gelecek. Bunlar tarım ovasına çöp suyu akıtacak" ifadelerini kullandı.

'MENDERES CHP ÖRGÜTÜ BU YÜZDEN İSTİFA ETTİ'

KONUŞMASINDA CHP Menderes ilçe yönetiminin toplu istifasını da hatırlatan Kaya, "İlçe yönetimi çöp meselesi yüzünden ayrıldı. Duyarlı arkadaşlar var orada. Meclis üyeleri itiraz dilekçelerine imza attılar. Menderes'te 13-14 tane aday adayları vardı, çöp işine onay veren sadece şu anki başkan vardı, kendisini o yüzden aday yaptılar" dedi.