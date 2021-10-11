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Haberler İzmir Granyöz çılgınlığı

Granyöz çılgınlığı

Granyöz çılgınlığı

11.10.2021

İZMİR Karşıyaka ilçesinde olta atan balıkçılardan biri 'kaya levreği' olarak bilinen Granyöz balığı tuttu. Kepçe ile kıyıya çıkarılan 10 kiloluk balık görenleri şaşkına çevirdi. Dev balığı görüntülemek için cep telefonlarına sarılan onlarca vatandaş, maske ve mesafe kuralını unuttu.

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