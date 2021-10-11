Granyöz çılgınlığı

İZMİR Karşıyaka ilçesinde olta atan balıkçılardan biri 'kaya levreği' olarak bilinen Granyöz balığı tuttu. Kepçe ile kıyıya çıkarılan 10 kiloluk balık görenleri şaşkına çevirdi. Dev balığı görüntülemek için cep telefonlarına sarılan onlarca vatandaş, maske ve mesafe kuralını unuttu.