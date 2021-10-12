Sena’yı öldürmeden önce özür dilemiş!

İzmir'in Buca ilçesinde tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın (24) İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in montunun cebinden çıkan ve ailesine verilmesi istenen intihar notunda "Herkesten özür dilerim, Sena'yı çok sevdim ama bana inanmadı, kabul etmedi" dediği öğrenildi.

SEVGİLİ OLMAK İSTEMEYİNCE

Akıl almaz olay dün saat 11.00 sıralarında Buca Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Ayeş, Sena Altan'ı sevgilisi olmayı kabul etmediği için üç yerinden bıçakladı. Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçağı kendi boğazına sapladı. Olay yerine gelen polis kapıyı kırarak içeri girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylara göre, cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu, Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın ise teklifi reddettiği öğrenildi. Bir erkek arkadaşı olan Altan'ın düğün planları yaptığı da belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

■ FATİH ŞENDİL