SON DAKİKA! Türkiye, 'kesik baş cinayeti' ile sarsılmıştı! Vahşette korkunç itiraf

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin olaydan bir gün önce yine Özbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva'nın ölümüne de karıştıkları ve olayın oldukça vahim şekilde gerçekleştiği belirlendi. Hazırlanan iddianamede, iki cinayete ilişkin ayrıntıların yer aldığı ve olayların ağır suç unsurları içerdiği ifade edildi.
İstanbul Ümraniye'de 23 Ocak'ta ortaya çıkan olayda, çöpten malzeme toplayan bir kişinin çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset bulması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının kesildiği ve bir kadına ait olduğu tespit edildi. Soruşturma sonucunda hayatını kaybeden kişinin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olarak yurtdışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
AĞIR SUÇLAMALAR GÜNDEME GELDİ
Ayrıca yürütülen genişletilmiş soruşturmada, aynı dönemde Özbekistan'da yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Sayyora Ergaşaliyeva'nın da olayla bağlantılı şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Ailenin kayıp başvurusu sonrası dosya derinleştirilirken, iki kadının ölümüne ilişkin ağır suçlamalar gündeme geldi.
5-10 YIL ARASI HAPİS İSTEMİ
Şüpheliler Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talep edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev ifadesinde, diğer sanık Dilshod Turdımurotov ile birlikte Sayyora ve Durdona'yı öldürmeyi önceden planladıklarını anlattı. Cinayetleri "namus meselesi" olarak gördüklerini öne süren sanık, "Durdona ve Sayyora'yı öldürmeye karar verdik. Konuyu namus meselesi olarak gördük.
Ailelerimizi perişan ettiler. Eve geldiğimizde yalnızca Sayyora vardı. Kendisine anneme neden küfür ettiğini sordum. Tartışma büyüdü. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık. Olay benim odamda yaşandı, Dilshod bıçağı 4-5 kez Sayyora'nın kalbine sapladı. Yatağa düştü ve kısa sürede öldü. Yerdeki halıyı kaldırdık yere siyah çöp poşeti serdik. Sayyora'yı yere poşetin üzerine getirdik. Dilshod ile uzun süre ne yapacağımızı düşündük. Eve diğer kiracı ve bir kadın geldiği için cesedi bırakıp çıkamadık. Bu yüzden parçalamaya karar verdik" dedi.
BAŞINI VE UZUVLARINI AYIRDIK
Kan donduran ifadesinin devamında sanık, cesedin parçalanma anlarını da anlattı. "Dilshod önce önce iki ayağını dizden ve kasıktan, iki kolunu gövdeden, başını da gövdeden ayırdı ve her bir uzuv parçalarını önce çarşafa sonra poşete yerleştirdik.
Bu sırada saat 23.00-00.00 sıralarıydı. Evde bulunan diğer iki kişinin evden çıkmasını bekledik sabaha kadar. Onlar çıktıktan sonra 4 ayrı çöp poşeti ile bizde evden ayrıldık ve evin yakınında bulunan çöp konteynırlarına attık. Bu poşetlerde hangi uzuvlarının olduğunu hatırlamıyorum" dedi.
GÖVDEYİ VALİZLE TAŞIDILAR
Evde yalnızca Sayyora'nın gövdesinin kaldığını belirten sanık, "Gövdeleri bavula yerleştirdik. Evi temizledik. Taksiyle Aksaray'a gittik. Bavuldaki cesedi bir çöp konteynerine attık. Daha sonra Durdona'yı kandırarak eve çağırdık. Güven vermek için kendisine 10 bin lira verdim çocuğunu bahane ederek dışarı çıkardım ve ardından eve geçtim" dedi. Durdona'nın öldürülmesine ilişkin detayları ise diğer ifadesinde verdiğini söyledi.
MUTFAKTAYDIM, BAĞIRIŞLAR GELDİ
Diğer tutuklu sanık Dilshod Turdımurotov ise cinayeti işlemediğini savundu. Özbekistan'dan Türkiye'ye Durdona ile birlikte yaşamak için geldiğini anlatan sanık, Gofurjon ile Telegram üzerinden tanıştıklarını söyledi. Olay günü birlikte Ümraniye'deki eve gittiklerini belirten sanık, "Olay günü Gofurjon ile birlikte Aksaray ve Kumkapı çevresinde gezdik. Akşam saatlerinde ise metro ile Ümraniye'deki eve gittik. Eve geldiğimizde kapıyı Sayyora açtı ve bir süre birlikte çay içtik.
Daha sonra Gofurjon ile Sayyora odaya geçti. Bağrışma sesleri duydum. Yaklaşık yarım saat sonra Gofurjon beni odaya çağırdı. Odaya girdiğimde Sayyora'yı yatağın üzerinde kanlar içinde gördüm. Gofurjon'un elinde bıçak vardı. Sayyora'nın boynunda yara gördüm" ifadelerini kullandı.
BANA HAP VERDİ, UYUYAKALDIM
Dilshod, eve girmeden önce Gofurjon'un kendisine kırmızı-beyaz renkli haplar verdiğini ifade ederek, "Bu hapların ne olduğunu bilmiyorum. Sayyora'yı yere indirdikten sonra uykum geldi ve odadaki divanda uyuyakaldım. Sabah saatlerinde uyandığımda evin içerisinde çok sayıda siyah çöp poşeti vardı. Poşetlerin içinde Sayyora'nın parçalanmış cesedi vardı. Bir poşette gövdesini gördüm. Diğer poşetlerde diğer parçaları vardı kanlı olduğu için hangi parçaları var hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
CESET PARÇALARINI VALİZLE TAŞIDILAR
Sabah saatlerinde kanlı çarşaf ve bezleri poşetleyip çöpe attıklarını, ardından Gofurjon'un krem renkli bir valiz aldığını anlatan Dilshod, "Sayyora'nın gövdesini çarşafa sarıp siyah poşetlere koyup valize yerleştirdik. Daha sonra taksiyle Aksaray'a gittik. Caminin yanındaki çöp konteynerine bavuldaki gövdeyi attık. Daha sonra Gofurjon ile ayrıldık.
"BEN ÖLDÜRMEDİM" SAVUNMASI
İfadesinde cinayetle ilgisi olmadığını savunan Dilshod, "Ben kesinlikle Sayyora'yı öldürmedim. Cesedi parçalamadım. Uyandığımda cesetler parçalanmış haldeydi. Gofurjan cesedi tek başına parçalamamış olabilir. Olayın şokundaydım, korktuğum için ihbarda bulunamadım. Gofurjan'a cesedin taşınması için neden yardım ettiğimi bilmiyorum" dedi.