SON DAKİKA! Türkiye, 'kesik baş cinayeti' ile sarsılmıştı! Vahşette korkunç itiraf

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev ifadesinde, diğer sanık Dilshod Turdımurotov ile birlikte Sayyora ve Durdona'yı öldürmeyi önceden planladıklarını anlattı. Cinayetleri "namus meselesi" olarak gördüklerini öne süren sanık, "Durdona ve Sayyora'yı öldürmeye karar verdik. Konuyu namus meselesi olarak gördük. Ailelerimizi perişan ettiler. Eve geldiğimizde yalnızca Sayyora vardı. Kendisine anneme neden küfür ettiğini sordum. Tartışma büyüdü. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık. Olay benim odamda yaşandı, Dilshod bıçağı 4-5 kez Sayyora'nın kalbine sapladı. Yatağa düştü ve kısa sürede öldü. Yerdeki halıyı kaldırdık yere siyah çöp poşeti serdik. Sayyora'yı yere poşetin üzerine getirdik. Dilshod ile uzun süre ne yapacağımızı düşündük. Eve diğer kiracı ve bir kadın geldiği için cesedi bırakıp çıkamadık. Bu yüzden parçalamaya karar verdik" dedi.

BAŞINI VE UZUVLARINI AYIRDIK Kan donduran ifadesinin devamında sanık, cesedin parçalanma anlarını da anlattı. "Dilshod önce önce iki ayağını dizden ve kasıktan, iki kolunu gövdeden, başını da gövdeden ayırdı ve her bir uzuv parçalarını önce çarşafa sonra poşete yerleştirdik. Bu sırada saat 23.00-00.00 sıralarıydı. Evde bulunan diğer iki kişinin evden çıkmasını bekledik sabaha kadar. Onlar çıktıktan sonra 4 ayrı çöp poşeti ile bizde evden ayrıldık ve evin yakınında bulunan çöp konteynırlarına attık. Bu poşetlerde hangi uzuvlarının olduğunu hatırlamıyorum" dedi. GÖVDEYİ VALİZLE TAŞIDILAR Evde yalnızca Sayyora'nın gövdesinin kaldığını belirten sanık, "Gövdeleri bavula yerleştirdik. Evi temizledik. Taksiyle Aksaray'a gittik. Bavuldaki cesedi bir çöp konteynerine attık. Daha sonra Durdona'yı kandırarak eve çağırdık. Güven vermek için kendisine 10 bin lira verdim çocuğunu bahane ederek dışarı çıkardım ve ardından eve geçtim" dedi. Durdona'nın öldürülmesine ilişkin detayları ise diğer ifadesinde verdiğini söyledi.