İZMİR'DE 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, insan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapabildiği hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine neden olabildiği ifade edildi.
Çocuklara çakmak ve çakmak gazı yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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