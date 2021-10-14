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Haberler İzmir Çocuklara çakmak ve çakmak gazı yasağı

Çocuklara çakmak ve çakmak gazı yasağı

14.10.2021

İZMİR'DE 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, insan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapabildiği hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine neden olabildiği ifade edildi.
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