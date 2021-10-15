Minik Eymen’in halası için 6 yıl hapis istendi

İZMİR'DEKİ bir rezidansın otoparkında halası Zerrin A'nın (42) kullandığı cipin altında kalan Hazar Eymen Kara'nın (8) ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, halaya 6 yıla kadar hapis istendi.

1 Ağustos 2021'de minik Eymen, halasından kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Zerrin A, yeğeniyle bir rezidanstaki evine para almaya geldi. Otoparkta Eymen'in eli, cipten indiği sırada kapıya sıkıştı.

Yeğenini fark etmeyen Zerrin A, cip ile hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.