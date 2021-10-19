İş adamının yolunu kesip yaralı baykuş verdiler

İzmir Tire'de, işadamı Can Toprakçı, geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'ın 'Yaralı hayvanları karşılıksız tedavi ediyor' haberinden sonra ilginç bir olay yaşadı. Bugüne kadar, evcil hayvanların yanı sıra tilki, karga, şahin, yarasa, yılan, kırlangıç gibi yaban hayvanlarının da karşılıksız olarak evinde tedavilerini üstlenen Toprakçı'nın önceki gün işine giderken yolunu kesen tanımadığı bir vatandaş kendisine yaralı bir baykuş verdi.

'AYRILMAK ZOR OLACAK'

Vatandaş, "Seni gazetede gördüm, yaralı hayvanları tedavi ediyormuşsun. Bu baykuşu doğada yaralı olarak buldum. Tedavisi için sana emanet ediyorum" dedikten sonra hızla uzaklaştı. Gözünden yaralı olan Baykuş Hayko'nun tedavisinin birkaç gün içinde tamamlanacağını belirten Toprakçı, "Hayko, evde olduğum süre içinde omzumdan inmiyor. Hatta işyerime bile birlikte gitmeye başladık. Tamamen iyileştikten sonra doğaya salarken diğer hayvanlarla yaşadığımız gibi birbirimizden zor ayrılacağız" dedi.

■ NADİR UYSAL