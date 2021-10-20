AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den İzmirli depremzedeler için kredi müjdesi

Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanlığında, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sürekli, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son İzmir ziyaretinde yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan tabloyu dernek başkanı Haydar Özkan ve arkadaşlarıyla değerlendirdiklerini söyledi.

Sorunların aşama aşama çözüldüğünü aktaran Sürekli, "En önemli sorunlardan bir tanesi, proje alanında farklı kredi vadesi ve faizleri uygulanmasıydı. Bu konuda bir mutabakat hasıl oldu. Proje alanlarında 1 yıl ödemesiz, 19 yıl ödemeli faiz oranında yüzde 10 gibi bir rakamla anlaşma oluştu. Bu konuda Bakanlığımız detayları çalışıyor." dedi.

Sürekli, İzmir depreminde proje alanı dışında depremden etkilenen 79 bin bağımsız bölümün olduğunu hatırlattı.

Bakanlığın, maliyetlerin düşürülmesi açısından proje alanı dışında zarar gören depremzedeler için de çalışma yaptığını anlatan Sürekli, "İnşaat yapımı konusunda gerek proje desteği, gerek ruhsat alımı, gerekse yapım aşamasında talep halinde gerekli çalışmayı yapacak. Bakanlık talep halinde proje alanı dışındaki konutları da yapacak." şeklinde konuştu.

Kerem Ali Sürekli, emsal artışı şartlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

MESLEK ODALARININ İTİRAZI

Bir basın mensubunun, bazı meslek odalarının emsal artışına ilişkin düzenlemelere ilişkin yargıya başvuracaklarını bildirdiğini ifade etmesi üzerine Sürekli, "Biz emsal verelim, ne olsa odalar itiraz edecek, top bizden çıksın, düşünceleri doğru değil'. Bizim kaybedeceğimiz 1 dakikamız yok. Önergemiz doğrultusunda karar verirse hiçbir mahkeme bu plan tadilatını bozamaz." ifadelerini kullandı.

İZDEDA Başkanı Özkan, AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli ve yöneticilerin depremzedelere çok destek verdiğini ve her zaman yanlarında olduğunu aktardı.

Kredinin, proje alanında bulunan orta, az ve hasarsız olarak yıkılan binalara ait olduğunu belirten Özkan, "1 yıl ödemesiz, 19 yıl ödemeli. TEFE, TÜFE'ye bağlı olarak yüzde 10 faiz oranı belirlendi. Yüzde 10'a sabitleniyor. TEFE ve TÜFE yüzde 10 altına düşerse düşüyor. Bu konuyla ilgili içimiz rahat. Hayırlı olsun herkese." diye konuştu.