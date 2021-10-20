Ölüm çağrısı

İzmir'in Konak ilçesinde pasta cila yapılması için bırakılan otomobilin anahtarını kaybeden 28 yaşındaki işyeri sahibi Murat Kanlı tarafından öldürülen araç sahibi Savaş Akova'nın (28) olaydan önce işyeri sahibi Kanlı'ya gelmesi için ısrarla mesaj attığı ortaya çıktı. Olay 12 Eylül günü saat 08.00'de 26 Ağustos Mahallesi 2689 Sokak'ta meydana geldi. Savaş Akova daha önceden oto yıkama dükkanında kaybolan aracının anahtarı ile ilgili tartışma yaşadığı işyeri sahibi Murat Kanlı tarafından öldürüldü.

Polis tarafından yakalanan Kanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kanlı'nın ifadesine göre; Savaş Akova otomobilini Kanlı'nın işyerine getirdi. Elektrikler kesilince Akova'nın aracı başka bir yere götürüldü. Burada aracın anahtarının kaybolduğunu öğrenen Akova, sinirlenerek işyerinin kepenklerini yarıya indirdi ve arkadaşlarını işyerine çağırdı.

KARAKOLDA KARŞILAŞMA

Akova'nın arkadaşlarından biri işyerine pompalı tüfekle geldi. İşyerine bir süre sonra emniyet güçleri gelirken, silahlı kişi elindeki pompalı tüfeği park halindeki aracın altına attı. Akova hiçbir şey olmamış gibi işyerinden ayrılırken oto yıkamacı Murat Kanlı da olayın daha da büyümemesi için pompalı tüfeğin kendisine ait olduğunu söyledi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kanlı, burada Akova ile birlikte işyerine gelen ancak başka bir suçtan dolayı aranması olduğu için yakalanan İbrahim D. ile karşılaştı. Arkadaşı İbrahim D'nin durumunu öğrenmek için polis merkezine gelen Savaş Akova da şans eseri burada Murat Kanlı'yı görünce sinirlenerek, "Çıktığında görüşelim, mutlaka tek gel" diye konuştu.

'MAHALLEMDE BEKLİYORUM'

Kanlı'nın işlemleri sürerken, bu kez cep telefonundan mesaj göndermeye başlayan Akova, "Seni kendi mahallemde bekliyorum. Gelmezsen...." dedi. Akova'nın mahallesine gidip silahla vurduktan sonra yakalanan Kanlı, "Savaş beni telefonu ile ısrarla mahallesine çağırdı. İşletmemde bir sıkıntı ile karşılaşmamak için yanına yani olay yerine gittim" dedi.

AVUKAT YASAR: MESRU MÜDAFAA

AVUKAT Abdi Yaşar, müvekkili Murat Kanlı'nın cinayeti meşru müdafaa yolu ile işlediğini, olay sırasında haksız tahrik altında olduğu, olaya ilişkin görüntüler izlendiğinde bunun görüleceğini söyledi. Yaşar, "Geçmişte kasten yaralama olaylarına karıştığı sabıkasında görülen Savaş Akova, anahtarının kaybolması olayında, müvekkilimin birçok çözüm önerisi sunmasına karşın uzlaşmacı şekilde yaklaşmak istememiş, olaya aşırı büyük bir refleks göstererek müvekkil ile çalışanlarını dükkana kilitlemeye çalışmıştır" dedi.

METİN BURMALI