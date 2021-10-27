CHP ve İP’den yolsuzluk ittifakı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi, İYİ Parti (İP) İlçe Başkanı Önder Ertaş'la ilgili şok skandalla çalkalanıyor. Ertaş'ın partide çevresindekilere CHP'li Başkan Çetin Akın yönetimindeki belediyeden yardım parası aldırtıp daha sonra bunu kendi cebine indirdiği yönündeki iddia ve şikayetler üzerine başlatılan savcılık soruşturması genişliyor. Para çekip veren birçok ismin şikayetinin ardından şimdi de olayın CHP içindeki boyutunu ortaya koyan bir gelişme yaşandı.

Tanık olarak ifade veren İlçe Teşkilat Başdanışmanı Raif Güldürdek ve İlçe Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Kaya, ilçe eski danışmanı Cafer Karakaş da İlçe Başkanı Önder Ertaş'ın bu paraları gayri meşru bir şekilde belediyeden aldırdığını bildiklerini söyledi. İlçede daha önce danışman olarak görev yapan Cafer Karakaş, ifadesinde Ertaş'ın yaptırdığı sosyal yardım başvurularını soruşturmaya tabi olmadan sağlayan kişinin CHP'li Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan olduğuna işaret etti.

'AHMET DAŞKAN REFERANSI'

Karakaş, "Bundan yaklaşık 15-20 gün önce teşkilat üyesi Manolya Özkan isimli şahıs, Önder Ertaş'ın kendisi adına belediyede sosyal yardımlaşma başvurusunda bulunup belediyeden aldığı bu parayı teşkilat binasında elden aldığını bana söylemişti. Teşkilattan tanıdığım Ramazan Efe ve Yılmaz Sarı da Ertaş'ın ayarlamış olduğu sosyal yardımlaşma paralarını elden aldığını söylemişlerdi. Bildiğim kadarıyla Önder Taş, söz konusu sosyal yardımlaşma başvurularını Turgutlu Belediye Başkan Yarndıcımcısı Ahmet Daşkan referansı ile sağlamaktadır. Tahminime göre Ahmet Daşkan sosyal yardımlaşma parası çıkmaması gereken kişilere bu paranın verilmesini sağlamaktadır" dedi.

'ÇEKİP ERTAŞ'A VERİLİYORDU'

İP Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Kaya da "İsminin Nuray olduğunu bildiğim bir kadın aldığı sosyal yardım parasını elden Ertaş'a vermeyince Ertaş, partiden istifasını istedi. Bu paralar şahısların hesaplarına yatırıldıktan sonra şahıslar tarafından çekilip bankamatiğin önünde Önder Ertaş'a veriliyordu. 1 yıl önce yönetim kurulu toplantısı yaparken Ertaş'a söz konusu paraları alıp almadığını sorduğumda, bana bu paraları parti giderleri için ve seçim propagandaları için kullanacağını söyleyerek beni geçiştirdi" diye konuştu. Teşkilat eski başdanışmanı Raif Güldürdek de Ertaş'ın kendisine eşi üzerinden bu sosyal yardımlaşma parasını çekme teklifinde bulunduğunu ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Daha önce Savcılığa ifade verenlerden Mehmet Fatih Şengül, Ertaş'ın aynı şekilde kendisine yardım parası çektirdiğini ve bunu bankanın önünde kendisine teslim ettiğini söylemişti.

İKİ BAŞKAN DA GÖREVDE

İP Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş'ın parti içinden gelen bu ciddi iddialara rağmen hala görevde olması dikkat çekti. Öte yandan İzmir'de İP Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar'ın 500 iş başvurusu arasından eşini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirmesine tepki gösteren 7 ilçe yöneticisi istifa etmişti. Ancak Tatar da hala görevine devam ediyor. İP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Coşkun Tatar'ın hala görevde olmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı göreve çağırmıştı. Çıray, "Bana sorarsanız istifa etmesi gerekir. Etmiyorsa il başkanı duruma müdahale etmelidir" demişti.

ERHAN GÜLENÇ