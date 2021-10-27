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İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nin ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında

Son dakika... İzmir’de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

İzmir’de CHP’li Buca Belediyesi’nin ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında
DHA

27.10.2021, 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021, 09:26

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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