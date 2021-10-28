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Haberler İzmir 29 Ekim'de İzmir’de ulaşım yüzde 50 indirimli

29 Ekim'de İzmir’de ulaşım yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na katılımını kolaylaştırmak için gün boyunca ulaşım tarifesinde yüzde 50’lik indirim kararı aldı.

29 Ekim’de İzmir’de ulaşım yüzde 50 indirimli
İHA

28.10.2021, 16:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünde kentteki ulaşım tarifesinde yüzde 50'lik indirime gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar uyarınca, vatandaşlar gün boyunca mevcut toplu ulaşım ücret tarifesinin yarısı tutarında ödeme yapacak.

Cumhuriyet Bayramı onuruna, vatandaşların bayram kutlamalarına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla alınan karar doğrultusunda 29 Ekim günü ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, mevcut ücret tarifelerinin yüzde 50'si geçerli olacak. Havalimanı, Baykuş ve Yerleşke Öğrenci tarifeleri ile kontörlü ulaşım kartları ve Bilet 35 hizmetinde mevcut tarifelerde değişiklik olmayacak.

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