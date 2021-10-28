Bakan Ersoy’dan İzmir’e iki müjde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alsancak eski Tekel Fabrikası ile Çeşme'deki Ege Turizm Merkezi Projesi ile ilgili iki müjde verdi. Ersoy, kültür ve sanat kompleksine dönüştürülmesi planlanan eski Tekel Fabrikası'ndaki restorasyonun 2022 sonunda biteceğini, Ege Turizm Merkezi Projesi'nin Çeşme etabının ise bu yıl sonunda planlarının askıya çıkacağını belirtti. İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'de sezonun 12 aya yayılmasının ve binlerce kişiye yeni iş imkanı sağlayacak olan 'Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'nin durumu hakkında konuşan Bakan Ersoy, "İzmirliler için Çeşmeliler için çok hassas bir nokta. 7 tane üniversitede 50'den fazla akademisyenle projeyi çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz, projelendiriyoruz. Bölgedeki bütün hassasiyetleri dikkate alıyoruz. 2023 itibariyle Tekel Binası hizmete girdikten sonra aynı İstanbul'daki gibi kültür sanat etkinlikleri yoğun bir şekilde başlayacak. Akabinde Çeşme ile birlikte daha yaygın bir şekilde bütün yıla yayılarak devam edecek" diye konuştu.METİN BURMALI