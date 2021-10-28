Şebnem Şirin’i boğazını keserek öldürdü! İşte katil zanlısının ilk sözleri

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYET ZANLISININ 6 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Zıbıncı'nın gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İFADESİNDE OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini anlatan Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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