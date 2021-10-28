Şebnem Şirin’in katledilmesi: AK Parti’den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şebnem Şirin cinayeti hakkında açıklama yaptı.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerine yer verdi.

İşte Çelik'in paylaşımlari;

"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. #ŞebnemŞirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor."

"Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir"

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