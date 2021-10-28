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Haberler Gündem Şebnem Şirin'in katledilmesi: AK Parti'den sert tepki

Şebnem Şirin'in katledilmesi: AK Parti'den sert tepki

Son dakika haberleri.... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

Şebnem Şirin’in katledilmesi: AK Parti’den sert tepki

28.10.2021, 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021, 09:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şebnem Şirin cinayeti hakkında açıklama yaptı.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sözcü Çelik, "Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerine yer verdi.

İşte Çelik'in paylaşımlari;

"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. #ŞebnemŞirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor."

"Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir"

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