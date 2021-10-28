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Denizli'de kız arkadaşı Şebnem Şirin'i vahşice katleden Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kızın, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilirken katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Denizli’de kız arkadaşı Şebnem Şirin’i vahşice katleden Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı!

28.10.2021, 09:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021, 09:35

Denizli Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) ile birlikte yaşayan Şebnem Şirin (25) erkek arkadaşına ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi.

ENÇ KIZI BOĞAZINDAN VE BOYNUNDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ayrılmayı kabul etmeyen Furkan Zıbıncı, elinde bulunan bıçak ile genç kızı boğaz ve boyundan bıçaklayarak öldürdü.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Evden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda yerde yatan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

AYRILMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Olay yerinden otomobille kaçan Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı. Zanlının emniyette verdiği ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını aktardı.

ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı'nın adete suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlının, çocuk cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıkarken hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.

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