Yol kesip trafiği birbirine kattı

İZMİR Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'ndeki yoğun trafikte yaşanan bir tartışmanın ucu ESHOT Genel Müdürlüğü'ne kadar uzandı. ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi Akay Ağca Akkaya, aracıyla burun buruna geldiği ESHOT otobüsünün önünü kesip trafiği birbirine kattı.

Görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan olayda ESHOT Genel Müdürü'nün eşi olduğunu söyleyen Akkaya, tartıştığı şoföre "Ben göstereceğim sana" diye bağırıp tehditler savurdu. Olay çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti. Görüntülerin yayınlandığı sosyal medya hesabında yüzlerce tepki yorumu geldi. "ESHOT Genel Müdürü'nün karısı bile olsa bu ona otobüsün önünü kesme hakkı verir mi?" yorumları yapıldı.

AKKAYA EŞİNİ SAVUNDU

Yeni Asır'ın ulaştığı Turgay Akkaya ise, şoförün eşine hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia ederek eşinin de şoföre "Ayıp değil mi biz aynı camianın insanıyız" dediğini savundu. Turgay Akkaya, "Aralarında tartışma olmuş. Bu arada şoför eşime küfürlü bir ifade kullanmış. O yüzden sıkıntı yaşamışlar. Basit bir iş. Eşim geçmek istemiş, şoför de yol kapanınca 'Yürü lan' demiş. Öyle aralarında bir tartışma olmuş" diye konuştu. Akkaya, "Şoförle ilgili bir işlem yapıldı mı?" sorusuna ise, "Hayır. Şoför özür diledi" dedi.

ERHAN GÜLENÇ