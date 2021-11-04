İzmir’de 2 ayrı kazada 2 genç yaşamını yitirdi

İZMİR'İN Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde meydana gelen kazalarda, 25 ve 19 yaşlarındaki iki genç yaşamını yitirdi. Bayraklı'da dün sabah saatlerinde Altınyol'da yaşanan kazada, Konak istikametine giden Halil Yüksekol'un (25) kullandığı 35 BAL 840 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Ardından gelen 35 ALE 152 plakalı Citroen marka aracın altında kalan motor parçalanırken, genç motokurye olay yerinde feci şekilde öldü. Aynı noktada kontrolden çıkan 3 aracın da çarpışmasıyla, trafiğin yoğun olduğu Altınyol'da ulaşım 3 saat aksadı.

Torbalı'da önceki akşam 19.00'da Kuşçuburun mahallesindeki kazada ise Osman Yağcı'nın kullandığı 26 ACG 698 plakalı araç İzmir istikametinden Torbalı istikametine seyir halindeyken, kavşaktan dönmek isteyen Erdal Yılmaz yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

ARKADAN ÇARPINCA...

HURDAYA dönen araçtan ekiplerin güçlükle çıkardığı sürücü Yağcı ve yanındaki Mirkan Kızıldağ (19) Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olan Kızıldağ tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

■ ÖMER DUR