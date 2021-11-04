Kazı kazan şebekesi Necla Abla’ya tosladı

İzmir Konak Meydanı'nda kendisine oynanmış ve ödemesi yapılmış 685 liralık kazı kazan kartlarını getirip tahsilatını yapmak isteyen İ.K'yı polise teslim eden piyangocu Necla Şahin, "Bunlar artık çete olmuşlar. Başka arkadaşların başına da geldi. Ben şahsı polise teslim ettim. Ama tecrübesi olmayan birçok arkadaşım dolandırılıyor" dedi. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ise "Bunu yapanlar sabit sayısal bayiler. Sorunun çözümü için bunu yapan bayilerin cezalandırılması lazım" diye konuştu.

500 LİRASINI NAKİT İSTEDİ

Olay, önceki gün saat 14.00'te Konak Meydanı'ndaki Necla Şahin'e ait Necla Abla Piyango Bayii'nde yaşandı. Necla Şahin, tezgahındaki müşterilerle ilgilenirken yanına gelen İ.K. adlı bir kişi, elindeki oynanmış kazı kazanları göstererek tahsilatını yapmak istedi. Kazı kazan oynadığı bayide para olmadığı için kendisine yönlendirildiğini söyleyen İ.K, 685 liralık kazı kazan kartlarının 500 lirasını nakit olarak istediğini geri kalanıyla kazı kazan oynayacağını söyledi. Necla Şahin ise kazı kazan kartlarını alıp ödemesini yapmak için telefonundaki uygulamadan barkotlarını okutmaya çalıştı ancak kartların barkotları okunamadı. Ödemeleri yapıldığı için barkotların okutulmadığı anlaşılınca İ.K'ya kartları geri vermeyen Necla Şahin, durumu polise bildirdi. Necla Şahin'le birlikte polis merkezine giden İ.K, 34 adet 20'lik, 10'luk ve 5'lik olmak üzere 685 liralık kazı kazan kartlarına el konularak gözaltına alındı.

TEKRAR PİYASAYA SÜRDÜLER

Yaşadıklarını Yeni Asır'a anlatan Şahin, "Bayi olduğum için, telefonumda kazı kazanların barkotunu okuttuğumda ödemelerinin yapıldığını gördüm. İkinci kez okuma yapmaz. Oynanmış kazı kazanların yırtılıp imha edilmesi lazım. Ama bazı bayiler bunları ikinci kez piyasaya sürerek dolandırıcılık yapıyorlar. 'Bu kartlar ödenmiş' deyince kartları geri isteyen şahsı polise bildirdim. Ekipler gelip şahsı gözaltına aldı. Benim 21 yıllık tecrübem var. Ama bu daha tecrübesiz ya da yaşlı bayilerimiz var, çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

'BAYİLİKLERİ İPTAL EDİLMELİ'

ZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Bunu yapanlar sabit sayısal bayilerdir. Son zamanlarda bu olaylar artmaya başladı. Normalde bu bayilerin bayilikleri iptal edilmesi gerekiyor. Ama şu ana kadar iptal edilen hiç olmadı. Bu kartları iptal etmeleri gerekirken etmeyip tekrar piyasaya sürüyorlar. Haksız kazanç sağlanıyor. Tespit edilmeyen birçok olay var. Belki bu şekilde milyonluk vurgun yapılıyor. Sorunun kökten çözümü için bunu yapan bayilerin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN