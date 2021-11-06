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Gaziemir Kızılay’dan Mardin’e ‘Gönül Köprüsü

Gaziemir Kızılay’dan Mardin’e ‘Gönül Köprüsü

6.11.2021

TÜRK Kızılay Gaziemir Şube Başkanlığı, 'Gönül Köprüsü' projesi kapsamında Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerinde 200 haneye gıda dağıtımı yaptı. Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, "Bizleri misafir edip yardım programlarının organizasyonunu yapan Dargeçit Belediye Başkanımız Mehmet Cüneyt Aksoy'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Aksoy da, "Zahmet edip dezavantajlı aileleri ziyaret etmeleri bizi gerçekten memnun etti. Rabbim çalışmalarını bereketli kılsın" ifadesini kullandı.

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