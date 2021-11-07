İZMİR'DE Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı 'Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni' ile hizmete açıldı.
İzmir'de bağımlılıkla mücadeleye destek amacıyla Ege Üniversitesi kampüsünde tarihi Yeşil Köşk'te tahsis edilen YEDAM'ın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra Yeşilay yetkilileri katıldı.
YEDAM, Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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