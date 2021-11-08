Son nefesinde acı sözler! İzmir’deki kanlı olayda korkunç detaylar

Zil çalınca Baran'ın yaralı halde kapıyı açtığı ve gelen arkadaşlarına son nefesinde 'Hasan beni bıçakladı' dediği belirlendi.

Eve gelen misafirler tarafından Alsancak Devlet Hastanesi'ne götürülen Baran Sarıbacak aşırı kan kaybından öldü. Baran Sarıbacak'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'ın olay anında 112 yerine yanlışlıkla 118'i aradığı tespit edildi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan acılı baba Mehmet Sarıbacak, "Baran'a daha önce defalarca bu arkadaşıyla görüşmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum. Hasan'ın ailesine de 'oğlunuza sahip çıkın' demiştim. Baran her seferinde, 'Baba, Hasan benim çocukluk arkadaşım. Ondan bana zarar gelmez' diyordu. Baran bıçaklandıktan sonra kapıyı o halde açmış. Misafirliğe gelen arkadaşları hastaneye götürmüş. Belki erken götürülseydi kurtulurdu" dedi.



Baran Sarıbacak

Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Akercan'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Akercan, "Baran Pınar'a kötü sözler söyledi ve saldırdı. Ben de dayanamadım. Bıçak alıp vurdum" dedi. Çocukluk arkadaşını 8 kez bıçaklayan Hasan Akercan'ın olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi evde bulunan Baran'ın eski kız arkadaşı dövmeci Pınar Çaldıran ile birlikte oturup müzik dinlemeye devam ettikleri öğrenildi.



Pınar Çaldıran

SON NEFESTE ACI SÖZLER

Kanlar içinde kalan Baran'ın zil çalınca kapıyı bu şekilde açarak gelen arkadaşlarına, son nefesinde 'Hasan beni bıçakladı' dediği belirlendi. Olayın üzerinden 20 dakika geçtikten sonra eve gelen misafirler tarafından Alsancak Devlet Hastanesi'ne götürülen Baran Sarıbacak'ın kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Baran Sarıbacak'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'ın 112 yerine yanlışlıkla 118'i aradığı tespit edildi.



Hasan Akercan

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

Oğlunun çocukluk arkadaşı Hasan Akercan tarafından öldürüldüğünü söyleyen Sarıbacak, "Baran'a daha önce defalarca bu arkadaşıyla görüşmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum. Hasan'ın ailesine de 'oğlunuza sahip çıkın' demiştim"