AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Harmandalı Ümraniye olmasın. Biz buraya farkındalık oluşturmak için geldik. Buradaki sorunun takipçisi olacağız" dedi.

GEÇİCİ ÖNLEMLER ALINIYOR

VATANDAŞLARIN 'çöp istemiyoruz' eleştirilerine rağmen geçici önlemlerin alındığını vurgulayan Sürekli, "Burada sadece pansuman tedbirlerle geçici çözüm üretmeye çalıştılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Geldiğimiz noktada durum vahim" dedi. Bölgedeki kaymanın çöp tesisinden sızan zehirli atıklardan kaynaklandığını vurgulayan Sürekli, "Özellikle 2013 yılından itibaren eğim kaymaları da başladı. Bunun sebebi de bu çöplükten sızan zehirli atık sular. Bu sular o kadar tehlikeli ki kayaları bile eritiyor. Bu sebeplerden dolayı güneybatıya doğru kaymalar meydana geliyor. Alanda her şey belli. Büyükşehir ve Çiğli Belediyesi ne yapıyor? Evet yetki Büyükşehir'de ama Çiğli Belediyesi'nin de sosyal belediyecilik anlayışı gereği buraya sahip çıkması lazım. Onlar sahip çıkmadığı gibi Büyükşehir de gereğini yapmıyor. Hastalık ortada, çözüm yok" diye konuştu.

ÇÖP DÖKÜMÜ DURDURULMALI

BÜYÜKŞEHİR'İN çevre katliamına sebep olduğunun altını çizen Sürekli, "Burada yapılması gereken ilk hamle çöp dökümünün derhal durdurulmasıdır. Bunun yanında buradaki zehirli atık suların kontrol altına alınması için, 40 metrelik drenaj boruları yapılmalı, bu atıklar bu drenaj borularıyla oluşturulacak bir havuza akıtılmalı, orada toplanmalı" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmeden önce söylediği, 'İlk görevim arka sıradakilerin sorunlarını gidermek olacak' sözlerini hatırlatan Sürekli, "Arka sıradakiler imha olacak. Bunu görmüyor, hiçbir şey yapılmıyor. Buradaki vatandaşlarımızın ifadesine göre, dertleri dinlenmiyor, çözüm arayışına girilmiyor. Burası artık çok büyük bir tehlike arz ediyor. Hafızamızı tazeleyelim. 1992 yılında Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünde meydana gelen faciayı unutmayalım. Orada 22 vatandaşımızı kaybettik, 12 kişi kayboldu. Harmandalı, Ümraniye olmasın" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR