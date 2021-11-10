Araz Otomotiv Bayındır’da hizmete girdi

ARAZ Otomotiv Bayındır Menderes Bulvarı'nda muhteşem bir açılışla hizmete girdi. Auto Show'un sahibi Mehmet Arazoğlu, "Her kategoriden üst segment ikinci el otomobilleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi. İzmir'in Bayındır ilçesinde hizmete giren 'Araz Otomotiv' göz kamaştırıyor. Auto Show'un sahibi Mehmet Arazoğlu, "Her kategoriden üst segment ikinci el otomobilleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi. Fatih Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Auto Show'un açılış törenine Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kadan, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, Ticaret Odası Başkanı Adnan İnanır, oda ve STK temsilcileri ile seçkin davetli topluluğu katıldı. Açılış kokteylinin ardından, mankenlerin tanıttığı otomobiller Auto Show'u gezenlerin beğenisini topladı.

ÖRNEK İŞADAMI

Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, işletme sahibi Mehmet Arazoğlu'nun çağı ve yenilikleri takip eden örnek bir işadamı olduğunu belirterek, "Böylesine güzel işletmeler ülke ekonomisine can demek, kan demek" diye konuştu. Kaymakam Mehmet Ali Öztürk ise Bayındır'a iş, aş ve istihdam alanında katkı sağlayacak her türlü yatırımı desteklediklerini ifade etti.

ARAZOĞLU: GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

YAKLAŞIK dört yıldır otomotiv sektörünün içinde olduklarını kaydeden işletme sahibi Mehmet Arazoğlu, "2004 yılında iletişim sektöründe başladığımız serüven bizi bu günlere getirdi. İşyerimizde otomobillerin aynı sıra üst segment motosikletler de yer alıyor. 'Araz Otomotiv' olarak müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışımızla geleceğe yatırım yapıyoruz. Otomotiv sektörünün ardından inşaat sektöründe de adımızı duyuracağız" ifadelerini kullandı. Genç işadamı Arazoğlu, iki lüks aracın satışından elde edilecek kazancın Bayındırlı SMA hastası Defne bebeğin tedavi masrafları için bağışlanacağını duyurdu.

■ NADİR UYSAL