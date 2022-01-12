Köpek korkusundan sınıfta kalacak

İZMİR'İN Menderes ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Çatalca Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Suna Demir Evren, komşusunun beslediği 20 sokak köpeğinin havlaması ve saldırmaları yüzünden çocuklarının dışarı çıkmaya korktuğunu iddia etti. İki kızı şehir dışındaki üniversitede okuduğu için 78 yaşındaki felçli annesi Şükriye Demir ve 3 çocuğu ile birlikte Menderes'in Çatalca Mahallesi'nde yaşadıklarını anlatan anne Suna Demir Evren, oturdukları sokakta dolaşan başıboş sokak köpekleri yüzünden kabus yaşadıklarını savundu.

OTOBÜS 2 SAATTE BİR

Komşusunun besleyip, gelen yetkililere sahipli olduğunu söylediği 20 köpeğin sokakta başıboş dolaştığını, yaya olarak yürüyenlere havlayıp, saldırdığını iddia eden Demir Evren, "Lisede okuyan oğlum Yiğit Ömer ile ortaokuldaki kızım Nazlı Ezel'in dersleri sabah 08.30 gibi başlıyor ancak otobüse binmek için sabah 06.50 gibi durakta olmak zorundalar. Onları sabah işe giderken ben bırakıyorum ancak büyük kızım Zelal Su, öğlen 12 gibi evden yalnız çıkmak zorunda. Eğer otobüs durağına giderken karşısına köpekler çıkarsa geç kalabiliyor. Otobüsü kaçırdığında da bizim mahallemize 2 saatte bir belediye otobüsü geldiği için dolayısıyla derse de geç girmek zorunda kalıyor. Her geç kaldığında öğretmen yarım gün yok yazıyormuş. Toplamda kızım 10 günden fazla devamsızlık yapınca da öğrenim gördüğü Menderes Anadolu Lisesi ile sorun yaşamaya başladık. Kızımın okulu da bu konuda bize yardımcı olmuyor" dedi.

BELEDİYE ÇÖZÜM BULMUYOR

Menderes Belediyesi'ndeki AK Partili eski başkan Bülent Soylu döneminde belediyenin mahallelerindeki öğrenci ve yaşlılar için ilçe merkezine ücretsiz seferler yaptığını, ancak yeni dönemde bu servislerin de kaldırıldığını aktaran anne Suna Demir Evren, "Belediye köpekler sahipli diye hayvanları toplamadı. Köpeklerin sahibi olduğunu söyleyen Emine isimli komşum ise şehir dışında oturduğu için haftada bir geliyor. Köpekler de bu sürede aç kaldığı için sokakta başıboş geziyor ve bize saldırıyor. 2 yıldır bu sorundan bıktık. Harekete geçilmesi için illa bu köpeklerden birinin bizi parçalaması mı lazım?" dedi. ■ METİN BURMALI