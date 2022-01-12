Reges’de lüks ve sağlık bir arada

MARRİOTT Otel grubuna ait The Luxury Collection'ın lüks otel kategorisinde hizmet veren Türkiye'deki üçüncü, İzmir'in de ilk oteli olan Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, kış aylarında da hizmete devam ediyor. Reges, a Luxury Collection Resort & SPA, Çeşme, tamamı panoramik Boyalık Koyu manzarasına sahip, kusursuz konfor ve kaliteli anlar için özenle tasarlanan 104 odasıyla Çeşme'de uluslararası lüks deneyimi sunuyor.

Kişiye özel hizmet anlayışı ve profesyonel ekibiyle dikkat çeken Reges, Türkiye'nin gastronomik mirasını mutfak kültürüyle buluşturan restoranlarıyla Çeşme'de aranan adres konumunda.

ŞİFALI SULARLA TERAPİ

OTEL hakkında bilgi veren Reges yetkilileri "Otelimiz, SPA merkezindeki sağlık ve güzellik uygulamalarıyla da talep görüyor. Her bölümü özenle tasarlanan, bin 400 metrekare alan üzerine kurulu SPA merkezi, minimalist tarzıyla, sadeliği bir araya getiriyor. Özgün tasarımı, arzu eden müşterilere VIP terapi odası seçenekleriyle ve klasik terapilerin yanı sıra imza terapi programları ve cilt bakımlarıyla, bölgenin en kapsamlı sağlık, güzellik ve terapi programlarını lüks dokunuşlar eşliğinde sunuyor. Spor tutkusundan vazgeçemeyenlere, son teknolojiyle donatılan fitness merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyor" dedi.