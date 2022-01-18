Soyer’den umudu kesen, ekip arıyor/ KULAĞIMA GELENLER

İzmir siyasetinde sıkça konuşulan konu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ikinci kez aday gösterilmesinin artık çok zor olduğu...

Yapılan yanlış icraatlar bu değerlendirmeleri ön plana çıkarmış durumda. İşte böyle bir ortamda Soyer'den umudunu kesen birçok ilçe belediye başkanı da kendilerine yeniden adaylığı getirecek ekip arayışına girmişler.

Kaynağım, bunlardan birinin de Soyer ekibinde yer alan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olduğunu söyledi.

Başkanların kiminin Genel Merkez'den Oğuz Kağan Salıcı ile temas kurmaya çalıştığı kiminin ise Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Genel Başkan'ın gözdesi Deniz Yücel'e doğru yelken kırdığı belirtiliyor.

ERHAN GÜLENÇ