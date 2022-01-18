Tugay’ın eleştiriye tahammülü sıfır

KARŞIYAKA Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyada belediyeye bağlı Kent A.Ş'nin ettiği zararlarla ilgili bir paylaşıma eleştirel yorum yazan iki vatandaşa dava açtı. Finans danışmanı olan Basri Koyuncuoğulları isimli vatandaş, Kent A.Ş. ile ilgili yaptığı eleştirisinde, "Yapılması gereken liyakatli ve kaliteli bir ekibe devredilip oraları arpalık olmaktan çıkarmaktır" ifadelerini kullandı. Şehir plancısı Ercüment Şahin de aynı paylaşımın altına, "... tam çiftlik, doğrusu müfettiş çağırıp soruşturma açmak, sorumluları cezaevine göndermek. Zimmet suçu çıkarıp... Büyük hırsızlık var" yorumunu yaptı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

VATANDAŞIN eleştirilerine tahammül edemeyen Başkan Tugay, avukatı Aylin Öz aracılığıyla iki kişiden de şikayetçi oldu. Avukat Öz hazırladığı şikayet dilekçesinde, yapılan yorumların eleştiri sınırlarını aştığını, hakaret düzeyine eriştiğini, müvekkilinin hırsızlıkla suçlandığını ifade ederek söz konusu kişilerin iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile yargılanmasını istedi.

Hakim karşısına çıkan Koyuncuoğulları savunmasında "Ben Cemil Tugay'ın şahsına hakaret etmedim. Orada sadece durum tespiti yaptım. Kent A.Ş'nin yıllardır zarar eden bir kurum. Ben de vergi mükellefiyim. Benim payıma da Karşıyaka'da 450 TL düşüyor" diye konuştu.

Ercüment Şahin ise, "Ben duyarlı bir insanım. Satışın hatalı olduğunu, belediyenin zarara uğratıldığını yazmıştım. Benim buradaki hırsızlık deyimim Kent A.Ş'ye ilişkin kötü yönetim ve suistimaller ile ilgilidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme duruşmayı 28 Ocak 2022 tarihine erteledi.

■ ERHAN GÜLENÇ