İzmir’e dost kazısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Ankara'dan arkadaşı olan ve Gökçe'nin İzmir'de görev almasının ardından kente gelip Agra Kent Hizmetleri isimli bir şirket kuran Özgür Aktepe, önemli bir ihaleyi daha kazandı. CHP Ankara İl eski Başkan Yardımcısı olan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir jette fotoğrafları da bulunan Aktepe'ye ait Agra Kent Hizmetleri şirketinin, Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Aralık 2021'de çıktığı Karşıyaka Örnekköy'de yeni mezarlık alanı yapım ihalesininde en düşük teklifi veren firma olduğu bildirildi.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

118.9 milyon lira yaklaşık maliyet belirlenen ihalede Agra'nın teklifi 107.7 milyon lira oldu. İkinci sırada ise, Asos Danışmanlık ve Yapı Tesis İnşaat 115 milyon liralık teklifiyle yer aldı. İhale sonucunun katılımcı firmalara bildirildiği, herhangi bir itiraz gelmemesi halinde önümüzdeki günlerde belediyenin Agra ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Daha önce belediyeden yol ve tretuvar yapımı ve Narlıdere Metro inşaatı alt yükleniciliği gibi çok sayıda iş alan Agra firması, böylece İzmir'in mezarlık işine de el atmış oldu.

İŞ DENEYİMLERİ YOKTU

İzmir'de son yıllarda en çok yıldızı parlayan şirketlerin başında Agra Kent Hizmetleri A.Ş. geliyor. Şirket, CHP Ankara İl eski Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe tarafından 2015'te İzmir'de kurulmasının ardından adeta uçuşa geçti. Daha önce hiçbir iş deneyimi olmayan şirket, bir anda Büyükşehir'in büyük müteahhitlik işlerinde alt yüklenici olarak yer almaya başladı. Böylece ihalelere katılabilmek için gerekli iş bitirme belgeleri edinen şirket, daha sonra belediyeden tek başına da ihale almaya başladı. Şirketin bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüz milyonlarca liralık iş yaptığı belirtiliyor.

GÖKÇE'NİN ARDINDAN GELDİ

Aktepe ve Agra Kent Hizmetleri A.Ş. ile İzmir'e Ankara Çankaya Belediyesi'nden 2014 yılında gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kaderlerinin İzmir'de ilginç bir şekilde kesiştiği biliniyordu. Çünkü Gökçe, 2014'te İzmir'e geldi. Bunun ardından İzmir'e gelen Özgür Aktepe, 2015'te burada Agra Kent Hizmetleri şirketini kurdu. Sonrasında da üst üste belediyeye iş yapmaya başladı. Bu dikkat çekici durumun ardından Yeni Asır yaptığı araştırmada Gökçe ve Aktepe'nin Ankara günlerinden arkadaş olduğunu da ortaya çıkardı. Twitter'da Buğra Gökçe ile Özgür Aktepe arasında 2013 yılında birçok yazışmanın yer aldığı görüldü.

Gökçe ve Aktepe ailelerinin yakın ilişkisi sosyal medyaya da yansıdı

TWITTER'DA MESAJLASTILAR

BUĞRA Gökçe, 2013'te tweetine cevap verdiği Özgür Aktepe'ye 'sevgilerini' gönderdiği bir mesajı bulunuyordu. Aynı yıl bir diğer paylaşımda ise Gökçe, Aktepe ile @akbasozgur'ün etiketli olduğu tweette de "Misafir kabul ediyor musunuz? Ya da benim misafirim olma durumuna ne dersiniz! ... :) Sevgiler" diyordu. Aktepe'nin geçtiğimiz yıllarda hayatını birleştirdiği ve Agra'da ortak olduğu eşi Ceren Topraktaş Aktepe'nin eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafına ise, Gökçe'nin annesi Şeyma Gölge Gökçe'nin "Vay yakmıştınız ortalığı çocuklar" yorumunda bulunduğu ve bir de kalp işareti eklediği görüldü.

ERHAN GÜLENÇ