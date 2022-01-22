Yemek bahane para şahane

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği İktidara Yürüyüş Yemeği ve Konak İlçe Başkanlığı'nın da bugün gerçekleştireceği sözde İktidar Kahvaltısı'nın ardından CHP İl Başkanlığı da harekete geçti. İl Başkanlığı, 5 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gaziemir Fuar Alanı'nda "Birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği" düzenleyecek. Önceki akşam yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısında yemek organizasyonu konuşuldu. İl Başkanlığı'nın yemek için 1000 adet davetiye bastırdığı ve 1 bilet ücretinin de 1000 TL olduğu kaydedildi.

YÖNETİMDE SERT RÜZGARLAR

Öte yandan, İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bornova Belediyesi'ndeki CHP Grup Toplantısı'nda Başkan Mustafa İduğ ile İlçe Başkanı Ertürk Çapın arasındaki tartışmanın ve ardından İduğ'un meclis üyelerine gönderdiği mesajın Yeni Asır'a yansımasının ardından yaşanan kriz de ele alındı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsfahan Naki, Yücel'e ilçede konuyla ilgili yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi verdi. Naki ve İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, Bornova Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Örgütü ile yaptığı toplantının ardından Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile yapılan toplantıya İl Başkan Yardımcıları Cumhur Dereli ve Erol Mutlu'yu almamıştı. Bu da aralarında tartışmaya neden olmuştu. Bu kriz de yönetim toplantısında görüşüldü.

İddiaya göre, toplantının gündem maddeleri görüşüldükten sonra söz alan Dereli'nin İsfahan Naki'ye ayıp ettiğini söylediği ifade edildi. Naki'nin ise Bornova'da tek taraflı bir sorun olmadığını ve Dereli'ye toplantıda olmamasının daha uygun olacağını söylediği kaydedildi. Gerçekleştirilen toplantıda Naki'nin Bornova'da yapılan toplantı hakkında Başkan Yücel'e bilgi verdiği ifade edilirken Yücel'in tarafları ayrı ayrı dinleyip konuya ilişkin kararı vereceği öğrenildi.

HEDEF 1 MİLYON LİRA GELİR

DÜZENLENEN yemek organizasyonunda hedef 1 milyon liralık bir gelire ulaşmak. CHP yönetimindeki bir kamu kurumuna ait bir yerde düzenlenecek yemek için mekan kirası verilip verilmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmazken, 1000 liralık fiyat da partililerden büyük tepki topladı. "Bu dayanışma yemeği değil resmen partiye yardım gecesi olmuş" yorumunda bulunuldu.

ERHAN GÜLENÇ