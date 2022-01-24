İzmir’de yeni bitki türü keşfedildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı'nda tespit edilen hanımeligiller ailesine ait yeni bitki türü bilim dünyasına kazandırıldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, 2018 yılında Nif Dağı zirvesinde yaptığı çalışmalar sırasında farklı olduğunu düşündüğü bitkiyi inceledi. Söz konusu bitkinin literatürde yer almadığı sonucuna varan Yıldırım, araştırmacılarla gerçekleştirdiği ortak çalışmanın sonunda Hanımeligiller ailesine mensup yeni türe bölgede yaşayan efelerden yola çıkılarak Efe çenberi, bilimsel olarak ise 2019'da vefat eden Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "Kanautia goecmeni" adı verdi.