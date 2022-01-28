İzmir’de 26 yaşındaki gencin öldüğü apartman yangını mutfakta başlamış

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Gazi Mahallesi Refik Cesur Caddesi'ndeki 4 katlı binada çıkan yangına ilişkin raporunu hazırladı.

Raporda, yangının 405 numaralı dairenin mutfak bölümünde başladığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangının başlangıcının zemin üstü 4 katlı betonarme binanın 4. katındaki 405 numaralı dairenin girişe göre sağ tarafında bulunan mutfak bölümünde olduğu görülmüştür. Araştırma ve soruşturmada mutfaktaki elektrik kablolarının aşınma, yıpranma, eskime, deforme olma ve benzeri nedenden dolayı kısa devre yapması sonucu oluşan ısı ve kıvılcımın kabloların izolasyon kaplamasını tutuşturması ve mutfakta bulunan diğer kolay yanabilen eşyalara sirayet etmesi sonucu yangının çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır."

Dairede kalan 2 yabancı uyruklunun dumandan etkilendiği kaydedilen raporda, Kaan Yalçın'ın ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangının, binanın 3. ve 4. katlarında ağır hasara neden olduğu da raporda yer aldı.

YALÇIN'IN ARKADAŞI İFADE VERDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yangında mahsur kalanlara yardım etmeye çalışırken dumandan etkilenerek asansörde yaşamını yitiren Kaan Yalçın'ın arkadaşları ifade verdi.

N.M.Ç, olay günü arkadaşı Kaan Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 3 arkadaşıyla apartmanda ikamet eden Ö.V'nin evinde misafir olarak bulunduklarını, saat 14.10 sıralarında üst kattan dumanlar çıktığını gördüklerini anlattı.

İkametin sahibi Ö.V. ile Yalçın'ın yangında mahsur kalanlara yardım etmek için üst kata çıktığını belirten N.M.Ç, bir süre sonra Ö.V'nin elleri ve yüzünde yanıklarla tek başına aşağıya indiğini anlattı.

N.M.Ç, "Kaan" diye bağırarak binaya girmeye çalıştığını, çevredekilerin müsaade etmediğini, yangın esnasında binanın söndürme ve alarm sisteminin çalıştığını görmediğini kaydetti.

Öte yandan, Yalçın'ın dayısı Sedat Özkan, yeğeninin ölümü konusunda ihmali bulunanlardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

AVUKAT RAPORA İTİRAZDA BULUNACAKLARINI SÖYLEDİ

Ailenin avukatı Çağdaş Karabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiyenin hazırladığı rapora itirazda bulunacaklarını söyledi.

Raporun yüzeysel hazırlandığını savunan Karabaş, "Dosya savcılığa intikal etti. Savcılığın bu aşamada olaya bilirkişi atamasını bekliyoruz. Bilirkişinin hazırlayacağı rapora göre, site yönetiminin veya başka sorumluların ihmali var mı yok mu onu araştıracaklar ve ona göre bir rapor hazırlayacaklar. Savcılık da gerekli görürse rapordaki duruma göre dava açılacak." dedi.

Binanın yeni olduğuna dikkati çeken Karabaş, "Elektrik kablolarının yıpranmış, deforme olduğundan dolayı aşırı kızmış, buna bağlı yangın çıkmış gibi bir nedenin olması bize inandırıcı gelmedi." diye konuştu.

OLAY

Gazi Mahallesi Refik Cesur Caddesi'ndeki sitede yer alan 4 katlı binanın son katında 16 Ocak'ta yangın çıkmıştı.

Mahsur kalanlara yardım etmek için binanın üst katına çıkan Kaan Yalçın, asansörle aşağıya inmek istemiş ancak burada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekibi tarafından yanan dairenin balkonundan sepetli araçla indirilmişti.