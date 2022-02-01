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Haberler İzmir Soyer başka söylüyor Tugay başka yapıyor! - Kulağıma Gelenler

Soyer başka söylüyor Tugay başka yapıyor! - Kulağıma Gelenler

1.2.2022

Soyer başka söylüyor Tugay başka yapıyor! - Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde yer alan reklam ünitelerini ilçe belediyelerinden devraldı ve hepsi için ihaleye çıktı. İhaleyi de Kentvizyon şirketi 10 yıllığına 245 milyon liralık teklifiyle kazandı. İlçe belediyeleri ise, büyük gelir kaybına uğradı.

İşte Karşıyaka'da Başkan Cemil Tugay, bu zararı azaltmak için bir başka hamle yapmış. İlçede ana arterlere yaklaşık 25 megaboard yerleştirilmiş ve bunlar ayrı bir şirkete kiraya verilmiş. İddiaya göre ise, milyon lirayı geçen bu işte, paranın bir kısmı spor kulübü derneği üzerinden alınıyormuş. Şimdi akılda şu soru var: Soyer veya Büyükşehir, Karşıyaka'ya geçildiği belirtilen bu kıyağı diğer belediyelere de geçecek mi?

ERHAN GÜLENÇ